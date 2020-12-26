Trabzon'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı bir inşaatın 9'uncu katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre,olay Kaymaklı mahallesinde bugün akşam saatlerinde meydana geldi.Mahallede bulunan bir inşaatın 9'uncu katına vinçle malzeme çekerken dengesini kaybedip düşen inşaat işçisi İbrahim Bakır ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekipleri,inşaattan düşen Bakır'a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Bakır'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden inşaat işçisi Bakır'ın malzeme çektiği vinçte dün elektrik kaçağı yaşandığı ve sorunun giderildiği iddia edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.