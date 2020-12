Türkiye en gözde ülkelerden biri oldu

Başkan Erdoğan 8. Türkiye İnovasyon Haftası Programı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan video mesajında şu ifadelere yer verdi:

İlk yıl 460 firmanın katıldığı İnovaLİG'e, bu sene bin 236 firmanın başvuru yapmış olmasını, yakalanan başarının bir işareti olarak görüyorum. Ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceğiz.

Kovid-19 salgını, bir sağlık krizi olmanın ötesinde, ekonomiden insani ilişkilere ve güvenliğe kadar hayatın her alanını olumsuz etkiliyor. Ekonomisi sağlam ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu salgın, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin yükünü ağırlaştırmıştır. Salgınla birlikte korumacılığın yayıldığına, gümrük duvarlarının yeniden yükseldiğine, içe kapanma eğilimlerinin güçlendiğine şahit oluyoruz. Bu musibete karşı birlikte mücadele etmek yerine, her ülke kendi sığınağına kaçmaya çalışıyor. Salgın, dünya genelinde üstü örtülen birçok çarpıklığı da gün yüzüne çıkarmıştır.

ARGE'ye önem veren, yeniliği yakalamaya çalışan, tasarlayan, çığır açan firmalar, daha şimdiden sürecin kazananı olmuştur.

Uluslararası şirketler, Asya merkezli üretim ağına alternatif oluşturmak için yeni arayışlara yöneldi. Bu arayışlarda; sanayisi, üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatları, nitelikli işgücü, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısı ile Türkiye, en gözde ülkelerden biri haline geldi. Salgının etkileri azalıp taşlar yerine oturdukça, ülkemizin yakaladığı bu ivmenin hızı da artacak.







SIĞ MUHALEFET ANLAYIŞI

Tabii ülkemizin salgın döneminde böylesine iddialı bir çıkış sergilemesinin gerisinde, son 18 yılda kazandırdığımız altyapının çok büyük rolü vardır. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan turizme kadar muhalefetin 18 yıldır sürekli bizi eleştirdiği hususların tamamı, sadece 8 ayda tümüyle boşa çıkmıştır. Türkiye'nin en büyük talihsizliği, siyaseti ikbal ve rant kapısı olarak gören sığ muhalefet anlayışıdır. Eline geçirdiği her fırsatı Türkiye'yi karalamak, yabancı yatırımcıyı ürkütmek, Türk ekonomisini kötülemek için kullanan bu zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Salgın şartlarına rağmen Ocak-Kasım döneminde 152 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz sadece ihracatımızı artırmak da olmamalıdır. Bunun da ötesine geçerek katma değerli ürün ihracatını hedeflemeliyiz. Genç nüfusumuza, sahip olduğumuz bilgi birikimine ve tecrübemize rağmen 1.2 veya 1.3 dolarlık kilogram başına ihracat bize yakışmıyor. İlk etapta 2 dolar eşiğini geçip 3 dolara doğru ilerlememiz gerekiyor. Kilogram başına 62 dolarlık ihracat gerçekleştiren savunma sanayimizin başarısı, herkes için iyi bir örnektir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her bir üyesini, "ihracat seferimiz"de yer almaya davet ediyorum.