Van'da PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar decam ediyor.
Çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Edremit İlçesi kırsalında 26 Aralık tarihinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda 1 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.