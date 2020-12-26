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'da 'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince 'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:10 ABONE OL
Van'da PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar decam ediyor.

Çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Edremit İlçesi kırsalında 26 Aralık tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 1 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Van'da PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi
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