Yardımseverlik örneği: 5 bin aileye kömür yardımı

Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), kış sezonu için kömür dağıtımına devam ediyor

Mardin Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü hafta sonunda da ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımını sürdürüyor.

Soğuk kış mevsiminde yakacak ihtiyacı olan ailelerin ısınma sorunu çözmek amacıyla ilçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) vakfı tarafından destek olunması amacıyla tespit edilen muhtaç ailelere dağıtımına başlanan yakacak kömürü Koronavirüs salgını döneminde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda da devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım dağıtımlarını titizlikle yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2 bin 750 ton kömür ile 5 bin aileye kömür yardımında bulunarak soğuk kış günlerini evinde sıcak geçirmelerini sağlamış olacak. Tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar Hafta içi ve hafta sonu vakıf görevlileri tarafından hanelerinde ziyaret edilerek kömürler evlerinde teslim ediliyor.