Yeni yerleşim alanları modern yollara kavuşuyor

Pandeminin kontrol altına alınması ve vaka sayılarını düşürmek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren ekipler, kısıtlamayı fırsata çeviriyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm araç ve ekipmanlarıyla yolu olmayan yeni yerleşim birimlerinin yollarını yapıyor.



Bu kapsamda çalışan ekipler, Şirinkuyu ve Dicle mahallelerinin yeni yerleşim alanlarındaki eksik yol ağını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.



Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla gelen talepleri imkanlar ölçüsünde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, her mahalleye eşit miktarda hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.



Hizmetin adil bir şekilde verilmesi gerektiğini ifade eden Canalır, "Bu bilinçle hareket ederek önceliğimiz elbette aciliyet arz eden alanlardır. Bu kapsamda sahada görev yapan ekiplerimizce yolu olmayan yeni yerleşim birimlerinde yol yapım çalışması yapılıyor. Mevsim koşulları el verdiği sürece mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.