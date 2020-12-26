‘Yılbaşı partilerine müsaade etmeyiz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma namazını dün Üsküdar Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, yılbaşında büyük ihtimalle İstanbul'da olacağını belirterek şunları söyledi:

YILBAŞI İÇİN EK TEDBİRLER OLACAK MI?: Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde- villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar | Video

AŞI OLACAĞIZ: Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabii başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılama sürecini başlatacağız. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Herkes bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır. Bu konuda kimsenin aklına da virüs düşürmemeliyiz. Çin ve Almanya'dan gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.





Başkan Erdoğan bir dükkandan aldığı yöresel lokumları kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.



PUTİN'İN AÇIKLAMASI: Sayın Putin'in ifadeleri aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynı şekilde tanıdım. Özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilişkilerimizde başka ülkeyle götürebildiğimiz ülke nadidedir. Sürdürdüğümüz münasebetleri bundan sonra da aynı şekilde sürdürürüz. Askeri, diplomatik, ekonomik, kültürel alanlarda gördüm, görüyorum. Ticaret hacmine baktığımızda hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ: İsrail ile istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil, devam ediyor. En tepe noktadaki kişilerle birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. İsrail'in bir de Filistin politikası adeta bizim kırmızı noktamızdır. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil.

KOVİD-19 OLAN KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU: İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Her gün, gün aşırı oğlundan bilgileri alıyorum.







ASYA BEBEĞE TEBRİK

Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrasında vatandaşları selamladı. Cadde üzerinde yürüyerek vatandaşlara selam veren Erdoğan, bir dükkandan aldığı yöresel ürünleri kendisini bekleyen gazetecilere ikram etti. Erdoğan, SABAH muhabiri Zeynel Yaman'ı, 15 gün önce dünyaya gelen kızı Asya bebek nedeniyle tebrik etti. Erdoğan, SABAH muhabirine "Lokumumuzdan da al" diyerek takıldı. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ndeki ofisine geçti.