Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

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var mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınına karşın hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken salgının önüne geçilmesi amacı ile yılbaşında da bu kısıtlamanın uygulanması yönünde karar alındı. Hâl böyle olunca, ' var mı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor ve kaç gün sürecek? İşte, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yılbaşında sokağa çıkma yasağının detayları

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:20 Son Güncelleme: 26.12.2020 11:20 ABONE OL
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yılbaşı yasağı kaç gün sürecek?

haberleri... 31 Aralık'a çok az bir süre kala, kısıtlamasının detayları da merak edilmeye başlandı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereğince, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının uygulanacağı duyuruldu. Durum böyle olunca, kısıtlamanın detayları, ne zaman başlayacağı, biteceği ve kimlerin muaf olduğu gibi birçok bilgi yoğun bir şekilde araştırılıyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaç gün süreceği İçişleri Bakanlığının genelgesi ile belli oldu. Buna göre, 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği bildirildi.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları ise şu şekilde;

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yılbaşı yasağı kaç gün sürecek?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGE DETAYLARI BELLİ OLDU!

başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yılbaşı yasağı kaç gün sürecek?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yılbaşı yasağı kaç gün sürecek?

BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK!

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yılbaşı yasağı kaç gün sürecek?

YILBAŞINDA BUNU YAPAN İŞLETMELER CEZA ALACAK

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?
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