Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri... 31 Aralık'a çok az bir süre kala, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları da merak edilmeye başlandı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereğince, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının uygulanacağı duyuruldu. Durum böyle olunca, kısıtlamanın detayları, ne zaman başlayacağı, biteceği ve kimlerin muaf olduğu gibi birçok bilgi yoğun bir şekilde araştırılıyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaç gün süreceği İçişleri Bakanlığının genelgesi ile belli oldu. Buna göre, 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği bildirildi.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları ise şu şekilde;