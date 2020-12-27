Bakan paylaştı: "Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz"

Dönmez, Twitter hesabından, Lityum Karbonat'ın kullanım alanlarının anlatıldığı 1 dakikalık video paylaştı.

Bakan Dönmez: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz

Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.