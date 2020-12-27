Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan paylaştı: "Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz"

Bakan paylaştı: "Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz"

ve , 'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi. 'ın kullanım alanlarının anlatıldığı 1 dakikalık video paylaşan , "Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

AA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 18:21 Son Güncelleme: 27.12.2020 18:40 ABONE OL
Bakan paylaştı: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından, Lityum Karbonat'ın kullanım alanlarının anlatıldığı 1 dakikalık video paylaştı.

Bakan Dönmez: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz

Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİ MADEN LİTYUM ÜRETİM TESİSİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde 100 yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek. Bu yöntemle lityum üretiminin Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk olma özelliği bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan paylaştı: "Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA