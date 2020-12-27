Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: Su kullanımını mümkün olduğu kadar düşürmeliyiz.”

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, kuraklıkla ilgili sosyal medyadan açıklama yayınladı. Bakar Yardımcısı Birpınar, buharlaşmanın iyi bir şey olduğunu, baraj göllerinden, denizlerden buharlaşmanın olması gerektiğini böylece yağışın oluşacağını söyledi.

"BUHARLAŞAN SU DÖNGÜSÜNÜN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR"

Birpınar, "Buharlaşan su, kara parçasında yağış olarak geri döner. Su döngüsünün en önemli parçasıdır. Buharlaşmaya kızmakla, yağmurun yağmasına kızmak aynı garipliktir" ifadelerini kullandı.

"SU KAYNAKLARINI EN VERİMLİ VE OPTİMUM KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Birpınar sözlerine şu şekilde devam etti: "Özellikle yerel yönetimler parkların altına sarnıçlar yapmalı ve yağmur sularını depolamalı ve sulama amaçlı kullanmalıdır. Yerel yönetimler mutlaka su yönetim konusunda kafa yormalı, değişen iklim şartlarına göre yeni acil tedbirler almalı ve şehirdeki vatandaşların şuurlandırılması çalışmaları yapılmalı. Ayrıca, ne buharlaşmayı durdurabiliriz ne de sunni yağışlar oluşturabiliriz. Ne de yağacak yağmuru surdurabiliriz. Onun için değişen iklim şartlarına göre elimizdeki su kaynaklarını en verimli ve optimum kullanmak zorundayız. Su yönetimini iyi yapmak en önemli görevimizdir."

"KİŞİ BAŞI SU KULLANIMINI MÜMKÜN OLDUĞU KADAR DÜŞÜRMELİYİZ"

Birpınar, şu değerlendirmede bulundu: "Önemli olan, kişi başı su kullanımını mümkün olduğu kadar düşürmeliyiz. Su tasarrufunu başarmalıyız. Su israfının önüne geçmeliyiz. Tasarruflu muslukları yerel yönetimler teşvik etmeli hatta vatandaşa bedava dağıtılmalıdır. Araç yıkama yerlerindeki sular tekrar kullanılmalı."

"ŞEHİRDEKİ VATANDAŞLARIN ŞUURLANDIRILMASI ÇALIŞMALARI YAPILMALI"

Birpınar ayrıca, suyla alakalı şuurlandırma çalışmaları yapılmasını gerektiğini şöyle ifade etti: "Özellikle yerel yönetimler parkların altına sarnıçlar yapmalı ve yağmur sularını depolamalı ve sulama amaçlı kullanmalıdır. Yerel yönetimler mutlaka su yönetim konusunda kafa yormalı, değişen iklim şartlarına göre yeni acil tedbirler almalı ve şehirdeki vatandaşların şuurlandırılması çalışmaları yapılmalı."

"DENİZ SUYUNDAN İÇME VE KULLANMA SUYU ELDE ETME ZAMANI ÇOKTAN GELDİ"

Birpınar, şu ifadeleri kullandı: "Yeraltı suyu çok stratejiktir. En kötü zamanda kullanılmak üzere saklanması gerekir. Aşırı şehirleşme ile yağmur ve karın toprakla buluşması engelleniyorsa, yağış akışa geçe ve bu suyu kaybedersiniz. Onun için yeraltı suyu petrolden daha kıymetli ve değerlidir. Deniz suyundan içme ve kullanma suyu elde etme zamanı çoktan geldi. Bu konuda yeni projeler üzerinde çalışması gerekiyor. Değilse önümüzdeki yazlar çeşmelerden su akmaz. Denizden su arıtımı artık çok pahalı değil. Her geçen gün daha da ucuzluyor. 0,50 dolar cent/m3. Ülkemizde yıllardır çiftiçilerimizin yaptığı tarım çeşitliliğini eleştirmek yerine sulama tekniklerini modernize etmeyi önerebiliriz. Çukurova'da Pamuk ekmeyelim demek masa başı teorik sözlerden öteye gidemez. DSİ işleri bu konularda uzmandır. Daha iyi bilen de yoktur."