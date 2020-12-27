CHP’li Özkoç’tan provokasyon

CHP'NİNher geçen gün artan saldırganlığı, Meclis'i birbirine kattı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çirkin, seviyesiz ve hakaret içeren sözleri bardağı taşıran son damla oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Özkoç'a "CHP, HDP, PKK kol kola, Biden ile beraber hareket ediyorsunuz... Ortadoğu'da Arap Baharı'nı hortlatmak isteyenler şu anda CHP'yle beraber dostları olarak yol arkadaşlığı yapıyor. PKK'ya silah veren, ülkemizi karıştırıp ülkemize saldıranlar Türkiye'ye ders veriyor" karşılığını verdi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Milletvekilleri pandemiyi ve kuralları unutarak birbirlerinin üstüne yürüdü. Kavga yumruklaşmaya kadar vardı. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Bilgiç toplantıya ara verdi.İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a kasetle şantaj yapılması ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Savcılığın nöbetçi hakimliğe sevk ettiği A.D.E., C.A., A.A. ve E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.B.'nin, eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.