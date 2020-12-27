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Gölbaşı projesinde muhalefeti utandıran açılış

Muhalefet partilerinin, hükümetin icraatına yönelik algı operasyonları tek tek çöküyor. Son olarak İYİ Parti’nin “Gölbaşı Şehir Geçişi Projesi” ile ilgili iddiaları elinde patladı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 18 Aralık’taki bütçe görüşmeleri sırasında Projesi’inin 2020 yılı sonunda tamamlanamayacağını öne sürdü.

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Giriş Tarihi: 27.12.2020 19:36 Son Güncelleme: 27.12.2020 21:38 ABONE OL
Gölbaşı projesinde muhalefeti utandıran açılış

Proje dün muhteşem bir törenle hayata geçince İYİ Parti'den tek bir ses bile çıkmadı.

Oral, "Bakanlığın en son cevabına göre 2020 yılı sonunda, yani 13 gün sonra bu proje tamamlanacaktır. Ben size söyleyeyim, oranın sadece peyzajı bile 13 günde maalesef bitemeyecektir" iddiasında bulunmuştu.

Gölbaşı projesinde muhalefeti utandıran açılış

Proje, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n canlı bağlantı yoluyla katıldığı törenle hizmete açılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak" dedi.

Gölbaşı projesinde muhalefeti utandıran açılış

"Proje ile yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız" diyen Karaismailoğlu, töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

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Gölbaşı projesinde muhalefeti utandıran açılış
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