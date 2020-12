Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. İşte özetle konuşması:Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Uzunluğu 967 metreyi bulan 352 milyon liralık bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bu projeyle Ankara'ya yeni bir nefes borusu daha açtık. Tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına sahip Ankara'ya kara, demir ve havayollarıyla tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Niğde Otoyolu bunlardan biridir. Ankara'dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin, bölünmüş yollarıyla, yeşillendirilmiş çevresiyle hızlı ve konforlu seyahat imkânı sunduk. Çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen çalıştık. Ankara'yı ve ülkemizi geliştirdik, güzelleştirdik. Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş çalışanların bu hizmetleri büyük keyifle kullandıklarını biliyoruz.Ülkemiz artık ne marjinal gruplar öne sürülerek, ne muhalefet kullanılarak, ne dış kaynaklı yönlendirme mekanizmaları harekete geçirilerek yolundan döndürülebilir. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme, Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir. Milletimizle birlikte her engeli aştık, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır, Türkiye 2023 hedefine doğru ilerlemektedir. 2021 de söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır.