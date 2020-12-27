‘İyileştiğim günün ertesi işe başladım’

Koronavırüsle mücadelede en ön safta
yer alan sağlık çalışanları
canla başla çalışırken
Kovid-19'a yakalanıyor.
Hastane ya da evlerinde
tedavisini tamamlayan
doktor ve hemşireler,
sağlıklarına kavuşur kavuşmaz
görevlerinin başına dönüyor.
Adana Seyhan Devlet
Hastanesi'nde görev yaparken
virüse yakalanan 4 doktor ve 1
hemşire tedavi süreçlerini ve
yaşadıklarını SABAH'A anlattı.
Pratisyen hekim Aybeniz Şenay:
Sırt ağrısı ve öksürük
gibi semptomlar başladı.
Testim pozitif çıkınca üzüldüm,
korktum ve çok ağladım.
Çünkü bende akciğer tutulumu
da oldu. İnsanlar zannediyor
ki gençlere bir şey olmaz.
26 yaşındayım ve hastalığı ağır
atlattım.
Pratisyen hekim Fatma Bıçakçı:
27 Kasım'da tat
ve koku kaybı yaşayınca
test yaptırdım
ve sonuç pozitif çıktı.
Evde karantinaya girerek
ilaç tedavisine
başladım.
Negatife döndüğüm
günün
ertesi günü işe
başladım.
Pratisyen hekim Zekeriya Gök:
Çok
yorucu günler geçirdik.
Aralık ayının başına
Kovid-19'a yakalandım.
1 hafta hastanede
yatarak tedavi oldum.
İyileşir iyileşmez görevimin
başına geldim.
Pratisyen hekim Yalçın Şanlı:
8 Eylül'de Kovid-19'a
yakalandım. Sonucu öğrenince
korkmadım dersem yalan olur.
Çünkü 18 yaşındaki bir kişinin
4 saat içinde hayatını kaybettiğini
gördüm. İlk günler çok ağır
geçti. Halsizlik yüzünden 15
dakika bile kitap okuyamadım.
Hemşire Adnan Macit:
Göz kürelerim patlayacak
gibi ağrıyordu. O zaman 2
aylık yeni doğmuş bebeğim
vardı. Hastalığı, bebeğime
ve diğer 2 çocuğuma
bulaştırmaktan
çok korktum.
Çocuklarımı
eşime emanet
ettim ve
hastaneye
yatarak
tedavi
oldum.