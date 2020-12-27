‘İyileştiğim günün ertesi işe başladım’

Koronavırüsle mücadelede en ön saftayer alan sağlık çalışanlarıcanla başla çalışırkenKovid-19'a yakalanıyor.Hastane ya da evlerindetedavisini tamamlayandoktor ve hemşireler,sağlıklarına kavuşur kavuşmazgörevlerinin başına dönüyor.Adana Seyhan DevletHastanesi'nde görev yaparkenvirüse yakalanan 4 doktor ve 1hemşire tedavi süreçlerini veyaşadıklarını SABAH'A anlattı.Sırt ağrısı ve öksürükgibi semptomlar başladı.Testim pozitif çıkınca üzüldüm,korktum ve çok ağladım.Çünkü bende akciğer tutulumuda oldu. İnsanlar zannediyorki gençlere bir şey olmaz.26 yaşındayım ve hastalığı ağıratlattım.27 Kasım'da tatve koku kaybı yaşayıncatest yaptırdımve sonuç pozitif çıktı.Evde karantinaya girerekilaç tedavisinebaşladım.Negatife döndüğümgününertesi günü işebaşladım.Çokyorucu günler geçirdik.Aralık ayının başınaKovid-19'a yakalandım.1 hafta hastanedeyatarak tedavi oldum.İyileşir iyileşmez göreviminbaşına geldim.8 Eylül'de Kovid-19'ayakalandım. Sonucu öğrenincekorkmadım dersem yalan olur.Çünkü 18 yaşındaki bir kişinin4 saat içinde hayatını kaybettiğinigördüm. İlk günler çok ağırgeçti. Halsizlik yüzünden 15dakika bile kitap okuyamadım.Göz kürelerim patlayacakgibi ağrıyordu. O zaman 2aylık yeni doğmuş bebeğimvardı. Hastalığı, bebeğimeve diğer 2 çocuğumabulaştırmaktançok korktum.Çocuklarımıeşime emanetettim vehastaneyeyataraktedavioldum.