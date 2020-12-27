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‘İyileştiğim günün ertesi işe başladım’

Kovid-19’la mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları bir yandan da hastalıkla boğuşuyor. İyileşenler hemen görevlerinin başına dönüyor

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
‘İyileştiğim günün ertesi işe başladım’
Koronavırüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları canla başla çalışırken Kovid-19'a yakalanıyor. Hastane ya da evlerinde tedavisini tamamlayan doktor ve hemşireler, sağlıklarına kavuşur kavuşmaz görevlerinin başına dönüyor. Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde görev yaparken virüse yakalanan 4 doktor ve 1 hemşire tedavi süreçlerini ve yaşadıklarını SABAH'A anlattı.
Pratisyen hekim Aybeniz Şenay: Sırt ağrısı ve öksürük gibi semptomlar başladı. Testim pozitif çıkınca üzüldüm, korktum ve çok ağladım. Çünkü bende akciğer tutulumu da oldu. İnsanlar zannediyor ki gençlere bir şey olmaz. 26 yaşındayım ve hastalığı ağır atlattım.
Pratisyen hekim Fatma Bıçakçı: 27 Kasım'da tat ve koku kaybı yaşayınca test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Evde karantinaya girerek ilaç tedavisine başladım. Negatife döndüğüm günün ertesi günü işe başladım.
Pratisyen hekim Zekeriya Gök: Çok yorucu günler geçirdik. Aralık ayının başına Kovid-19'a yakalandım. 1 hafta hastanede yatarak tedavi oldum. İyileşir iyileşmez görevimin başına geldim.
Pratisyen hekim Yalçın Şanlı: 8 Eylül'de Kovid-19'a yakalandım. Sonucu öğrenince korkmadım dersem yalan olur. Çünkü 18 yaşındaki bir kişinin 4 saat içinde hayatını kaybettiğini gördüm. İlk günler çok ağır geçti. Halsizlik yüzünden 15 dakika bile kitap okuyamadım.
Hemşire Adnan Macit: Göz kürelerim patlayacak gibi ağrıyordu. O zaman 2 aylık yeni doğmuş bebeğim vardı. Hastalığı, bebeğime ve diğer 2 çocuğuma bulaştırmaktan çok korktum. Çocuklarımı eşime emanet ettim ve hastaneye yatarak tedavi oldum.

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‘İyileştiğim günün ertesi işe başladım’
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