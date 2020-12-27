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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yılın son kabine toplantısında gündem koronavirüs son durum, yeni tedbirler ve aşı takvimi olacak

Ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika karar ve tedbirlerinin alındığı , ülkemizdeki koronavirüs pandemisinin son durumu, alınacak tedbirler ile aşı takvimi gündemleriyle toplanıyor. başkanlığında bir araya gelecek olan kabine toplantısında ’nın geniş kapsamlı bir sunum yapması beklenirken, toplantının ne zaman yapılacağıyla ilgili detaylar kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorusuyla araştırılıyor. İşte kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 01:36 Son Güncelleme: 28.12.2020 01:36 ABONE OL
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yılın son kabine toplantısında gündem koronavirüs son durum, yeni tedbirler ve aşı takvimi olacak

Corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika kararlarının alındığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele, yeni alınacak tedbirler ve aşı takvimi konularıyla toplanıyor. Yılın son kabine toplantısının ne zaman yapılacağı öğrenilmek istenerek Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorusuyla araştırılmaya devam ediyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tüm detaylar şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yılın son Kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü dolayısıyla alınan tedbirlerin de gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, aşı yapılacak öncelikli gruplar ile buna ilişkin takvimin de önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Görüşülecek konular arasında güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin de bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında 31 Aralık-4 Ocak arasında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni tedbir kararları ile esnafa yönelik destek paketini açıklamıştı.

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yılın son kabine toplantısında gündem koronavirüs son durum, yeni tedbirler ve aşı takvimi olacak
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