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Kandilli'den depremi açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden 'daki depremle ilgili açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi Araştırma Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener bugünkü depremle ilgili "Beklendiği" notunu düşse de önemli bildirimlerde bulundu. İşte Elazığ depremine ilişkin son dakika detayları

Giriş Tarihi: 27.12.2020 14:11 Son Güncelleme: 27.12.2020 14:26 ABONE OL
Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depremle ilgili son dakika açıklamalar yapıldı. Basın toplantısını Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Özener "Bilim insanlarının beklediği bir depremdi" dedi ve şu kritik açıklamaları yaptı;

BEKLENEN BİR DEPREMDİ

"Beklenen bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada 6 ve üzeri deprem görme olasılığı çok yüksek. Ama her zaman olduğu gibi yine söyleyelim tarih verme şansımız yok.

Son dakika! Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması | Video

55'E YAKIN ARTÇI ORTALAMASI VAR

Çok detaya girmeden yıllık deprem rakamlarına baktığımızda 2007'de bir yükselme var. 2012 ve 14'te bir artış var.

Artçıların da 55'e ulaştığını söyleyebiliriz.

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Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması
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