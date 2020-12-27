Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depremle ilgili son dakika açıklamalar yapıldı. Basın toplantısını Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Özener "Bilim insanlarının beklediği bir depremdi" dedi ve şu kritik açıklamaları yaptı;

BEKLENEN BİR DEPREMDİ

"Beklenen bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada 6 ve üzeri deprem görme olasılığı çok yüksek. Ama her zaman olduğu gibi yine söyleyelim tarih verme şansımız yok.

Son dakika! Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması | Video

55'E YAKIN ARTÇI ORTALAMASI VAR

Çok detaya girmeden yıllık deprem rakamlarına baktığımızda 2007'de bir yükselme var. 2012 ve 14'te bir artış var.

Artçıların da 55'e ulaştığını söyleyebiliriz.