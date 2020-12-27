‘Kovid-19 mutasyonu orijinalinden daha tehlikeli’

İngilizbilim insanları, Kovid-19'un İngiltere'de keşfedilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonunun, daha önce keşfedilen mutasyonlardan çok daha tehlikeli hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. MedicalXpress portalının aktardığına göre, Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Matematiksel Modelleme Merkezi'nden bilim insanları, yeni mutasyonun orijinalinden yüzde 56 oranında daha bulaşıcı olduğunu ifade etti. Bu özelliğin, hastanelerdeki hasta sayısında artışa yol açacağı tahmin ediliyor. İngiltere'de karantina dahil uygulanan kısıtlamaların böyle bir senaryoyu engelleyemeyeceğinin altını çizen bilim insanları, tedbirlerdeki gevşemenin ise vaka sayısında keskin bir artışa yol açacağını kaydetti.TEKIRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, İngiltere'de mutasyona uğrayan ve bulaşma hızı artan Kovid-19 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İngiltere'deki virüste oluşan mutasyonda üç tane değişiklik meydana geldiğini söyleyen Altıntaş, "Mutasyon, değişiklik demek. Spike proteinin olduğu bölgede değişiklik meydana geldi. Bir mutasyonun adı, N501Y mutasyonu. N501Y mutasyonu ne oluyor? S1 proteini, AC 2 reseptörüne yani vücuda yapıştığı reseptöre, çok daha hızlı yapışıyor. Virüsün bize gelip yapışma ihtimali daha fazla artmış oldu. İkinci mutasyonda virüs, hücrenin içerisine çok daha kolay girmeye başladı. Üçüncü mutasyonda virüs artık savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu. Bundan dolayı da şu an bulaştırıcılığı yüzde 70 arttı. İnsandan insana daha hızlı geçiyor. Virüsün öldürücülüğünde bir değişiklik yoktur" dedi. DHA