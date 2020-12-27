Mehmetçik geçit vermiyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Tepeşin Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından geçişlerinin önlenmesi ve huzur ortamının sağlanması için fedakarca görev yapan askerler, teröristlere büyük darbe vurulan Tepeşin Tepe'de dosta güven, düşmana korku salıyor.Diğer taraftan Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Mardin'de örgüte yönelik operasyonda bir sığınakta silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Kentte düzenlenen operasyonda bir terörist yakalandı.Van'ın Edremit ilçesi kırsalında ise silah, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Adana'da terör örgütü PKK'nın baş finansman kaynağı olan uyuşturucunun satışını yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.