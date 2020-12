Prof. Dr. Uğur Şahin: 2021 yılı kışında normale döneriz

Geliştirdiği Kovid- 19 aşısıyla dünyanın umudu olan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türk televizyonlarında ilk kez aHaber'e konuştu. Prof. Dr. Şahin, ilk aşamada 550 bin aşının Türkiye'ye gönderileceğini belirterek, 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planladıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile anlaşma imzaladıklarını belirten Prof. Dr. Şahin "İlk aşamada 2021 başında 550 bin aşıyı Türkiye'ye göndereceğiz. 2021'in sonuna kadar 30 milyon doz anlaşmamız var. 4.5 milyon dozu mart ayının sonuna kadar yollamayı hedefliyoruz. Aşımızı Türkiye'ye göndermekten dolayı sevinçliyiz. Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Şu an aşı Almanya'da farklı bölgelerde üretiliyor" dedi.Aşıyı Türkiye'de üretme girişimlerinin olduğunu da kaydeden Şahin "Aşımızı Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Planlarımız var. Ama 2021 yılı içerisinde hazır olur mu emin değilim. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek" diye konuştu. Prof. Dr. Şahin İngiltere'deki mutasyondan aşının etkilenip etkilenmeyeceğine yönelik soruyu da şöyle yanıtladı: "Şimdiye kadar yaptığımız testlerde farklı mutasyonlarda işe yaradığını gördük. Fakat İngiltere'deki mutasyon henüz aşımız üzerinde test edilmedi. 10 gün içerisinde test edip sonucu göreceğiz. Mutasyon her zaman olan bir şey. İnsanlar endişe duymamalı, virüse karşı yeniden aşılarımızı revize edebilir ve kısa sürede insanların hizmetine sunabiliriz. Bulaşıcılığı daha fazla olan mutasyona karşı da aşı yarayacak."Kovid-19 aşısının yan etkilerinin neler olduğu konularına da değinen Prof. Dr. Şahin, "Aşının yan etkileri genel aşılarda olduğu gibi baş ağrısı, aşı olan bölgede ağrı, ateş, yorgunluk hissi olabilir. Ama bunlar herhangi bir aşıdaki yan etkiler. Diğer tüm aşılardaki genel yan etkiler mevcut. Alerji konusunda henüz bir yan etki verisi yok. Başka yan etkileri yok. Yüksek güvenli bir aşı. Yaptığımız çalışmalarda 40 binden fazla insanda aşımızı denettik, güvenlik profilinde herhangi bir yan etki görülmedi" dedi.Prof. Şahin, aşının koruma süresi ile ilgili olarak da şunları kaydetti: "Aşımızın 4 ay koruyuculuğu var. Her yıl ya da her 2 yılda bir aşılama gereği duyulacak. Virüs mutasyona uğrasa bile aşı grip aşıları gibi yeniden revize edilip, daha güçlü hale getirilebilir."Prof. Dr. Şahin çocukların ne zaman aşı olacağını ve salgının ne zaman sona ereceğini de açıkladı. Şahin, "Aşıların ek rahatsızlığı olan yaşlılarda da yüzde 95 etkinliği olduğunu gördük. Çocuklar da aynı aşıyı alacak ama daha düşük dozda olacak. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda. Önümüzdeki yaz aylarının sonlarına doğru aşılamada büyük mesafe alınacağını umut ediyoruz. 2021 yılının kış ayında normale dönmeyi bekliyoruz" dedi.Aşı karşıtlarına da değinen Prof. Dr. Şahin "Aşı karşıtı insanlara odaklanmayı bırakıp, aşıya ihtiyacı olan insanlara ulaşmalıyız. Şu anda tek odaklanmamız gereken şey, aşıyı ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak. Bazen inanmak istemeyenleri görmezden gelmek daha iyi olacaktır" diye konuştu.