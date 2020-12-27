Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem...

Son dakika haberi: 'da 4.2 büyüklüğünde ...

'dan gelen son dakika habere göre; 'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:28 Son Güncelleme: 27.12.2020 10:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem...

Son dakika: Elazığ'da meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin ardından Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada; Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DAKİKA: Akdeniz’de korkutan deprem! Elazığ depreminin ardından Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Muğla'da hissedildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA