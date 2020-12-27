Son dakika haberi: Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem...

Son dakika: Elazığ'da meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin ardından Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada; Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.