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Son dakika: Bakan Koca aşının bir-iki gün gecikeceğini açıkladı... gümrüğünde alarmı!

Son dakika haberi... , Çin’den Türkiye’ye gelecek aşıların gelişinin bir-iki gün ertelendiğini açıkladı. Koca, bu gecikmenin gümrüğünde görülen vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesinin neden olduğunu bildirdi.

ANKARA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 20:45 Son Güncelleme: 27.12.2020 20:57 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca aşının bir-iki gün gecikeceğini açıkladı... Pekin gümrüğünde Covid-19 alarmı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türkiye'ye gelecek aşıların gelişinin bir-iki gün ertelendiğini açıkladı. Koca, bu gecikmenin Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesinin neden olduğunu bildirdi.

Pekin'de koronavirüs alarmı! Aşılar bir iki gün gecikmeli gelecek

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" bilgisini verdi.

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Son dakika: Bakan Koca aşının bir-iki gün gecikeceğini açıkladı... Pekin gümrüğünde Covid-19 alarmı!
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