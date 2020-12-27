Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021 hedeflerini açıkladı. Bakan Pakdemirli sosyal medya açıklamasında "Tarımda, ormanda ve toprağın üretime kazandırılması konusunda, 2021 yılında da önemli hamleler yapacağız. Hedeflerimizi daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılı hedeflerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ayrıca 2021 yılının hedeflerini açıkladı.

ÇİFTÇİYE 24 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hedefleri:

- Çiftçilerimize 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız.

- Toplulaştırmada tescil edilecek alanı 1,3 milyon hektar artırarak 6 milyon hektara ulaştıracağız.

- 2,5 milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman projeleri yapacağız

- 17 bin 200 hektar toprak muhafaza çalışması yapacağız.

- Kırsal kalkınma kapsamında özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine 1,3 milyar lira hibe desteği vereceğiz.

- Uzman eller projesi kapsamında ülke genelinde 200 milyon lira hibe vereceğiz.

- Lisanslı depoculuk kapsamında 170 milyon lira hibe desteği vereceğiz.

- Su ürünleri yetiştiriciliğinde 450 bin ton üreyim yapacağız.

- Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele faaliyetleri olarak 100 bin hektar alanda çalışma gerçekleştireceğiz.

- 270 milyon fidan üreteceğiz.

- İHA'ların sayısını dörde çıkartacağız.

- 32 milyon metreküp odun ürünleri üretimi yapacağız.

- 300 milyon lira ORKÖY kredi ve hibe destek vereceğiz.