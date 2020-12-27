Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Teröre darbe: Hainler etkisiz hale getirildi

Teröre darbe: Hainler etkisiz hale getirildi

'den yapılan açıklamada " bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 /'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Son dakika açıklamasına operasyonu kahraman komandolarımızın gerçekleştirildiği notu düşüldü.

AA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 15:00 Son Güncelleme: 27.12.2020 15:19 ABONE OL
Teröre darbe: Hainler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan son dakika açıklamasında 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika! Teröre darbe: Hainler böyle etkisiz hale getirildi | Video

MSB açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

KOMANDOLARIMIZDAN BAŞARILI OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" denildi.

Son dakika haberler: Onlara biontech aşısı vurulmayacak!

ARKADAŞINA GÖNDER
Teröre darbe: Hainler etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA