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3 uzmandan gönül ferahlatan 3 açıklama

Aşı yaptırma tereddüdüne, mutasyon paniğine ilaçta yan etki korkusuna son!

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
3 uzmandan gönül ferahlatan 3 açıklama
'AŞILAMA, BİR AY İÇİNDE VIRÜSE FREN BASTIRTACAK'
Ankara Üniversitesi'nde Alman aşısının gönüllü uygulamalarına katılan 56 kişi arasında bulunan öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal: Şu anda vakalar azalıyor; ama aşı yapıldığı zaman bir ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız. Vaka sayıları çok azalacak, ölümler çok azalacak. Hastalığın önünü kesebiliriz.

'MUTASYONUN ENDİŞE VERİCİ SEYRİ YOK'
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner: Mutasyon oranı sınırlı, çok büyük değişiklikler beklenmemeli. Evet, virüste mutasyon var ama belirli kurallar ve sınırlar çerçevesinde olağan bir şekilde seyrediyor. Hastalık şiddetiyle ilişkilendirilmiş özel bir mutasyon yok. Sonuç olarak da yeni ve endişe oluşturacak bir durum yok. Virüs 10 kat bulaştırıcılık sergileyen bir mutasyon göstermedi, önlemler bulaşı 10 kat azalttı.

'İLAÇLAR İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRDI, ÖLÜM ORANINI DÜŞÜRDÜ'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap: Kovid- 19 tedavisinde kullanılan ilaçlar değil, tersine hastalığın kendisi vücutta pıhtılaşmayı artırarak damarların tıkanmasına ve kalp krizi, inme gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Uygulanan tedavi yaklaşımlarının salgının başına kıyasla hastaların iyileşme olasılığını artırdığı, ölümleri daha iyi engellediği ve bu anlamda etkili olduğu söylenebilir. Salgının başında dünya genelinde yüzde 4 civarında olan ölüm sıklığı bugün yüzde 1'in altına indi. Tedavide kullanılan ilaçlar az sayıda hastada ciddi olmayan yan etkiler olabiliyor. Favipiravir çok nadiren ilacı kesmemizi gerektirecek kadar bulantı-kusma, karaciğer testlerinde bozulma gibi yan etkiler yapabiliyor. Kan sulandırıcı ilaçlar nadiren kanamalara yol açabiliyor o yüzden kanama riski olmayan ve fayda beklediğimiz hastalara veriyoruz.

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3 uzmandan gönül ferahlatan 3 açıklama
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