3 uzmandan gönül ferahlatan 3 açıklama

Şu anda vakalar azalıyor; ama aşı yapıldığı zamanbir ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız.Vaka sayıları çok azalacak, ölümler çok azalacak.Hastalığın önünü kesebiliriz.Mutasyon oranı sınırlı, çok büyük değişikliklerbeklenmemeli. Evet, virüste mutasyon varama belirli kurallar ve sınırlar çerçevesindeolağan bir şekilde seyrediyor. Hastalıkşiddetiyle ilişkilendirilmiş özel birmutasyon yok. Sonuç olarak da yenive endişe oluşturacak bir durumyok. Virüs 10 kat bulaştırıcılıksergileyen bir mutasyon göstermedi, önlemler bulaşı10 kat azalttı.Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar değil, tersinehastalığın kendisi vücutta pıhtılaşmayı artırarakdamarların tıkanmasına ve kalp krizi, inme gibirahatsızlıklara neden olabiliyor. Uygulanan tedaviyaklaşımlarının salgının başına kıyasla hastalarıniyileşme olasılığını artırdığı, ölümleri daha iyiengellediği ve bu anlamda etkili olduğu söylenebilir.Salgının başında dünya genelinde yüzde 4 civarındaolan ölüm sıklığı bugün yüzde 1'in altına indi.Tedavide kullanılan ilaçlar az sayıda hastada ciddiolmayan yan etkiler olabiliyor. Favipiravir çok nadirenilacı kesmemizi gerektirecek kadar bulantı-kusma,karaciğer testlerinde bozulma gibi yan etkileryapabiliyor. Kan sulandırıcı ilaçlar nadiren kanamalarayol açabiliyor o yüzden kanama riski olmayanve fayda beklediğimiz hastalara veriyoruz.