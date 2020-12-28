3 uzmandan gönül ferahlatan 3 açıklama

'AŞILAMA, BİR AY İÇİNDE VIRÜSE FREN BASTIRTACAK'
Ankara Üniversitesi'nde Alman aşısının gönüllü uygulamalarına katılan 56 kişi arasında bulunan öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal:
Şu anda vakalar azalıyor; ama aşı yapıldığı zaman
bir ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız.
Vaka sayıları çok azalacak, ölümler çok azalacak.
Hastalığın önünü kesebiliriz.
'MUTASYONUN ENDİŞE VERİCİ SEYRİ YOK'
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner:
Mutasyon oranı sınırlı, çok büyük değişiklikler
beklenmemeli. Evet, virüste mutasyon var
ama belirli kurallar ve sınırlar çerçevesinde
olağan bir şekilde seyrediyor. Hastalık
şiddetiyle ilişkilendirilmiş özel bir
mutasyon yok. Sonuç olarak da yeni
ve endişe oluşturacak bir durum
yok. Virüs 10 kat bulaştırıcılık
sergileyen bir mutasyon göstermedi, önlemler bulaşı
10 kat azalttı.
'İLAÇLAR İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRDI, ÖLÜM ORANINI DÜŞÜRDÜ'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap:
Kovid-
19 tedavisinde kullanılan ilaçlar değil, tersine
hastalığın kendisi vücutta pıhtılaşmayı artırarak
damarların tıkanmasına ve kalp krizi, inme gibi
rahatsızlıklara neden olabiliyor. Uygulanan tedavi
yaklaşımlarının salgının başına kıyasla hastaların
iyileşme olasılığını artırdığı, ölümleri daha iyi
engellediği ve bu anlamda etkili olduğu söylenebilir.
Salgının başında dünya genelinde yüzde 4 civarında
olan ölüm sıklığı bugün yüzde 1'in altına indi.
Tedavide kullanılan ilaçlar az sayıda hastada ciddi
olmayan yan etkiler olabiliyor. Favipiravir çok nadiren
ilacı kesmemizi gerektirecek kadar bulantı-kusma,
karaciğer testlerinde bozulma gibi yan etkiler
yapabiliyor. Kan sulandırıcı ilaçlar nadiren kanamalara
yol açabiliyor o yüzden kanama riski olmayan
ve fayda beklediğimiz hastalara veriyoruz.