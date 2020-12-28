Adana'da evinde tarihi eserler bulundu! O şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer mezar siteli, 2 mermer sütun tabanı, mermer sütun başı, hac figürlü taş obje ve çok miktarda kırılmış halde çini işlemeli terakota ele geçirildi.