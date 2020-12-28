"Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk"

Başkan Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir. Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz. İmtiyazlarını kaybedenler bizi sürekli eleştirse de, bu topraklara ait ne varsa Türkiye'nin bir zenginliği olarak hepsini kucaklıyoruz.