Beykoz Belediye Başkanı'nı acı günü

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın annesi Meliha Aydın, yeni tip koronavirüsü ile olan mücadelesini kaybetti. Geçen hafta anne ve babasının rahatsızlığı üzerine memleketi Giresun'a giden Murat Aydın, anne acısıyla sarsıldı.





Aydın'ın annesi ve babası yeni tip koronavirüse yakalanmışlar, tedavileri yoğun bakımda devam ediyordu. Haftanın ilk gününde acı haberi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın, "Annemiz Meliha Aydın Hakk'a yürümüştür. Cenaze namazı saat 15.00'da Giresun Bulancak Bozat'ta kılınacaktır. Rabbim rahmetiyle muamele etsin." ifadelerini kullandı.