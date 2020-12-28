Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Fahrettin Altun'dan HDP'ye jet yanıt

'dan 'ye jet yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan, kendisi için soru önergesi veren 'ye jet yanıt geldi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 28.12.2020 20:55 Son Güncelleme: 28.12.2020 21:04 ABONE OL
Fahrettin Altun'dan HDP'ye jet yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda HDP'li bir kişinin, kendisi hakkındaki soru önergesine sert tepki gösterdi. Altun mesajında şunları ifade etti:

"Bir HDP'li şahıs beni suçlayan bir "soru önergesi" vermiş. PKK'dan emir uygulamasının ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar! HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda"

ARKADAŞINA GÖNDER
Fahrettin Altun'dan HDP'ye jet yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA