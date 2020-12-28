Kalbi birlikte atanları hiçbir top sindiremez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nın manifestosu ve milli irade beyanı olan İstiklal Marşı'nın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un aziz milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, Ersoy'un birlik, beraberlik ve kardeşliği korumanın ne kadar önemli olduğunu en veciz ifadelerle mısralarına taşıdığını belirterek, milli şairin "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" mısralarını paylaştı. Erdoğan, "Milli Mücadelemiz'in İstiklal Marşımız da karşılığını bulan irade, inanç ve kararlılığına her koşulda sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olan 2021'in 'İstiklal Marşı Yılı' olması yönündeki kararını takdir ve tebrik ediyorum. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. ANKARACumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 salgını kısıtlamalarına nedeniyle 2020 yılında yaptığı seyahatleri de sınırlandırdı. 2020, Erdoğan'ın en az yurtdışı ve yurtiçi seyahat gerçekleştirdiği yıl oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında 14 ülkeye ziyaret gerçekleştirirken, bu ziyaretlerin 9'u, pandeminin henüz tüm dünyayı tam olarak sarmadığı yılın ilk 3 ayında gerçekleşti. Yılın ilk ziyaretini Almanya'nın başkenti Berlin'e gerçekleştiren Erdoğan, burada Libya meselesiyle ilgili düzenlenen zirveye katıldı. Erdoğan, Afrika açılımı kapsamında 26-28 Ocak tarihlerinde Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan ve Rusya'yı ziyaretler gerçekleştirdi. 9 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, bu tarihten sonra yurtdışı ve yurtiçi seyahatlerine ara verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslar arası zirvelere de videokonferansla katıldı. Erdoğan'ın yüz yüze olarak katıldığı tek uluslararası zirve 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu zirve oldu.