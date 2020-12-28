Kayseri Büyükşehir’de en düşük maaş 3 bin 500 lira olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020 yılında bekâr personelin en az 3 bin 310 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 354, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 412 lira net maaş aldığını belirterek, bu rakamın 2021 yılında zamlandığını ifade etti. 2021 yılında bekâr personelin en az 3 bin 506, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 559 ve evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 624 lira net maaş alacağını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Maddi olsun, manevi olsun belediye personelimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz. İşveren emanetçidir, mülkün, rızkın sahibi Cenab-ı Allah'tır ve Peygamberimiz Hz. Muhammed 'işçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz' diye buyurmuştur. Biz yöneticiler de personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Aldığımız bu karar tüm personelimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 2021 ücretlerinin 1 Temmuz 2021 tarihinde ÜFE oranında tekrar zamlanacağını, bu rakamlara yemek, yol, yakacak, aile, çocuk ve ikramiye gibi sosyal yardımların dahil olduğunu ifade etti.