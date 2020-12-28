Kim bu ahlaksız vekil!

Taciz ve tecavüzle çalkalanan CHP bu kez kan donduran bir skandalla karıştı. CHP'li bir Muğla milletvekilinin, Türkiye'yi sarsan üniversiteli Pınar Pınar Gültekin cinayetinde aracı olduğu öne sürüldü. Pınar'ın babasını arayan milletvekilinin, davadan vazgeçmelerini istediği iddia edildi. Milletvekilinin aileden, kızlarını bağ evinde öldüren, cesedini varile koyup benzinle yakmaya çalışan Cemal Metin Avcı'dan şikayetçi olmamalarını istediği öne sürüldü. İddiaya göre; baba Sıddık Gültekin ise CHP'li vekile "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz" diye cevap verdi.







BENİM AÇIKLAMAM UYGUN OLMAZ: CHP'nin Muğla milletvekillerinden birinin, kızı vahşice öldürülen Sıddık Gültekin'i şikayetinden vazgeçirmek için aracı olduğu iddiası kamuoyunda şok etkisi yarattı. CHP milletvekilinden insanlık dışı teklif iddiasına kamuoyunun her kesiminden tepki geldi. SABAH muhabiri, iddiaları sormak için aradığı baba Sıddık Gültekin'e telefonu kapalı olması nedeniyle ulaşamadı.Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir ise SABAH'a şu açıklamayı yaptı: Pınar'ın babasının bana da aktardığına göre, böyle bir teklif gelmiş ve kendisi reddetmiş. Zaten sanığın annesi CHP ilçe yöneticisiymiş, olay sonrası istifa etmiş. Böyle bir öneri de gelmiş muhataplarına. 'Kamu davası devam edecek, vazgeçin, aile çok perişan' denilmiş. Baba da bunu reddetmiş. İsmini kendisi 4 Ocak'taki duruşmadan sonra açıklayacağını ifade ediyor, 'Yargılamaya halel gelmesin' diye... Benden de ismi açıklamamı istemedi. Meslek etiği, meslek ilkeleri ve kuralları gereğince ismi benim açıklamam uygun olmaz, muhatabının açıklaması daha uygun olur.







4 CHP'Lİ VEKİLDEN 'DUYMADIK, GÖRMEDİK, BİLMİYORUZ'...

Gözler, iddiaların odağındaki CHP'nin 4 Muğla milletvekiline çevrildi. İşte o vekillerin ilk açıklamaları:

Mürsel Alban: Sabahtan beri herkes haberin linkini WhatsApp'tan bana atıyor. İddiayı ortaya atanlar ismi açıklamalı.

Süleyman Girgin: Hiçbir vekil arkadaşımın aileyi arayıp da 'Davadan geri çekilin' dediğine inanmıyorum.

Suat Özcan: Uzaktan yakından bağlantım yok. Bu tür cinayetleri kınıyorum.

Burak Erbay: Ortada bir saçmalık var anlamaya çalışıyoruz.



'GENEL MERKEZ KIVIRTMAMALI'

Bodrum'da CHP'li sosyal medya fenomeni Ali Turbalıoğlu, "İnşallah doğru değildir eğer doğru ise kesinlikle bir gram onuru varsa istifa etmeli ya da il gerekli tepkiyi göstermeli genel merkez düzeyinde hiç kıvırtmaya gerek yok acilen 4 vekil açıklama yapmalı" şekline bir paylaşımda bulundu.







'KILIÇDAROĞLU, YALAN SİYASETİNİ BIRAKARAK BU REZALETLERİN ÜZERİNE GİTMELİ'

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan: Açıklama yapmak için iddiaya ismin netleşmesini bekleyeceğiz.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete: 10-15 gün önce de Muğla'da CHP İl Meclis Üyesinin, sekreterini taciz ettiği gündeme geldi. Taciz mağduru kadın, olayı il başkanına söylüyor, il başkanı da 'Sizi barıştıralım' diyor. Tacizi kapatmaya çalışan il başkanı, cinayeti örtmeye çalışan bir milletvekili. CHP'nin Muğla'daki profili bu.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen: CHP Muğla milletvekili eğer şerefin varsa hemen istifa et. Biz Bodrum'da katil vekili görmek istemeyiz. Bodrum'a gelirsen çok misafirperver olmayız, haberin olsun.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bugüne kadar sürekli dile getirdikleri kadın hakları, kadına şiddet ve tecavüz gibi konularda ne kadar samimiyetsiz olduklarına bir kez daha şahit olduk. CHP, tüm değerleri rafa kaldırmış durumda, çöküşün eşiğine geldiler. Bir CHP'li vekilin hunharca katledilmiş bir genç kızımızın ailesine 'davadan vazgeçin' dediği iddiası son derece vahim. Alçak bir katili korumak görevi bir milletvekilinin görevi değil. Bir milletvekilinin böyle adi bir suç davasına müdahil olabilme ihtimali dahi korkunç. Hukuk, insani ve vicdani değerler bu kadar ayaklar altına alınamaz. Kılıçdaroğlu'nun bir süre yalan ve hakaret siyasetine ara verip bu konunun üstüne gitmesi gerekiyor. Söz konusu ahlaksız ve insanlık dışı iddialara rağmen adalet yerini bulacaktır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: İddialar doğruysa bunun izahı mümkün değil. Ortada vahşice bir cinayet var. Kim böyle bir şeye sahip çıkarsa bu sapkınlıktır. Bu hiçbir şekilde izah edilemez.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: Eğer bir milletvekili iddia edildiği gibi bu konuda devreye girmişse bu, vicdanlarının tamamen köreldiğini gösterir. İnşallah bu yaşanmamıştır, böyle bir şey yapmamışlardır. ANKARA