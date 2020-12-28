Kısıtlamaya uymayana ceza yağdı! 40 bin 591 kişiye kısıtlama cezası

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00'den itibaren ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı. Türkiye genelinde 21 Aralık-28 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 40 bin 591 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 40 bin 591 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıkları ve yürütülen sıkı denetimler sayesinde vaka sayılarında düşüşün devam ettiğini, ancak virüs ile mücadelenin henüz bitmiş olmadığı kaydedildi.