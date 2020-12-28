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’da evsizler otel konforunda konaklıyor!

Büyükşehir Belediye Başkanı , Konya’daki evsizleri otel konforunda aylardır konaklattıklarını, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı. Altay, “Kimseyi sokakta bırakmayacağız dedik, başardık. Devletimizin gücü daim olsun” dedi.

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Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:17 ABONE OL
Konya’da evsizler otel konforunda konaklıyor!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirdeki evsizlere kalacak yer ayarlandığını açıkladı. Başkan Altay, evi olmayan ve sokakta yaşayan 37 vatandaşı aylardır otel konforunda konaklattıklarını, her tür ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

EVSİZLERİ OTEL KONFORUNDA KONAKLATIYORUZ

Altay, sosyal medya hesabından konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı: "Evi olmayan ve sokakta yaşayan 37 vatandaşımızı aylardır otel konforunda konaklatıyoruz, iaşesini temin ediyoruz. Bazı misafirlerimiz kaçıp tekrar sokakta yaşamayı istiyor, ısrarla yeniden getiriyoruz. Kimseyi sokakta bırakmayacağız dedik, başardık. Devletimizin gücü daim olsun"

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Konya’da evsizler otel konforunda konaklıyor!
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