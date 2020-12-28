Öğrenciler şehit kahramanları tanıyor

SivasMilli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan kitapta, terör şehidi öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile Eren Bülbül'ün vatan sevgisi öğrencilere anlatılıyor. PKK'lı teröristlerce 2017'de şehit edilen öğretmenler Yalçın ve Yılmaz ile PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün fedakârlıklarının gelecek nesillere aktarılması için İsrafil Kurt'un yazdığı, Nurşadiye Karabacak'ın resimlediği "Sultan Şehrin Şifreleri" isimli kitap, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'nce basıldı. Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sürükleyici şekilde öğrencilere anlatıldığı, 10 bin adet basılan kitapta, terör şehitleri müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz ve Eren Bülbül'ün vatan ve bayrak sevgisi de konu ediliyor. AA