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Prof. Dr. hakkında soruşturma açıldı… İfadesi için çağrı yapılacak

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle Öğretim Üyesi Prof. Dr. hakkında soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:26 ABONE OL
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma açıldı… İfadesi için çağrı yapılacak

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili inceleme başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Prof. Dr. Sofuoğlu'nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti.

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Başsavcılığın Sofuoğlu'nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu'nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.

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Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma açıldı… İfadesi için çağrı yapılacak
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