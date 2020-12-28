Şanlıurfa sınırda 20 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde bir saldırı girişimi daha bölgede görevli komandolar tarafından önlendi. Suriye'nin Mushayrifah bölgesindeki askeri üs alanına kalabalık PKK/YPG'li teröristlerin saldırı hazırlığı yaptığı yönünde istihbari bilgiler alındı. Bunun üzerine bölgede güvenlik en üst seviye çıkarılırken, keşif ve gözetleme çalışmaları arttırıldı. İnsan Hava Aracı (İHA) ile yapılan keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, kalabalık PKK'lı terörist grubun ağır silahlarla bölgeye sızmaya çalıştıkları belirlendi.

FIRTINA OBÜSLERİ NOKTA ATIŞIYLA VURDU

Yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon yapıldı. Operasyonda, komandolar önce bölgeye top atışı gerçekleştirdi. Ardından etkili mesafesi 40 kilometreye kadar olan yerli üretim Fırtına obüsleri ile nokta atışları yapıldı. Ateş altına alınan teröristlerden 20'si etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; ''Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." denildi.