SON DAKİKA: PKK'ya ağır darbe! 20 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine yapılan sızma girişimi ile ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, girişimin TSK tarafından başarı ile engellendiği bildirilirken, PKK/YPG'li 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB: “Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi” | Video
MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020
Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/wgVEf5GNAi