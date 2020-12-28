SON DAKİKA: PKK'ya ağır darbe! 20 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine yapılan sızma girişimi ile ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, girişimin TSK tarafından başarı ile engellendiği bildirilirken, PKK/YPG'li 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB: “Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi” | Video

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.