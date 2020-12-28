Yılbaşında sokağa çıkma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor ve kaç gün sürecek? İçişleri Bakanlığının 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı

Son dakika haberi... 31 Aralık Yılbaşı gecesine çok az bir zaman kala, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları da merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereğince, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının 4 günlük olarak uygulanacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları paylaşıldı. Bakanlık, 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesini valiliklere gönderdi. İlgili genelgede, yılbaşında sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı, biteceği, kaç gün süreceği ve kimlerin muaf olduğu gibi birçok bilgi de aktarıldı.

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaç gün süreceği İçişleri Bakanlığının genelgesi ile belli oldu. Buna göre, 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği bildirildi.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları ise şu şekilde;