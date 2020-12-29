Adnan Oktar davasında son sözler! Karar 11 Ocak’ta

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne 11 Temmuz 2018 tarihinde operasyon yapılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Temmuz 2019'da iddianamesini hazırlamış, 17 Eylül 2019'da da örgütün yargılanmasına başlanmıştı. İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesinde 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada sanıkların son sözleri soruldu. Tüm sanıklar Kızıl Elmacı ve Ülkücü olduklarını iddia ederek, Adnan Oktar'dan ayrılmayacaklarını, beraat ettikten sonra kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade etti. Elebaşı Adnan Oktar ise "Şeytan, İblis ve Deccal mağlup oldu" dedi.

KENDİNDEN ÖNCE OKTAR'IN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Adnan Oktar'dan sonra örgütün iki numaralı ismi olarak adı geçen Didem Ürer, "Canım, ruhum, her şeyim Adnan Oktar'ı çok seviyorum. Önce onun, sonra bizlerin tahliyesini istiyorum" dedi. Son sözlerini söyleyen bazı sanıkların, duruşma sonunu beklemeden kaçarcasına salonu terk ettiği görüldü.

11 OCAK'TA KARAR AÇIKLANACAK

Sanıklar tek tek son sözleri alındıktan sonra mahkeme heyeti, dosyanın kapsamı ve niteliği gereği karar duruşmasını 11 Ocak'a erteledi. Bu tarihte, yargılama aşaması tamamlanan davaya ilişkin nihai karar açıklanacak.

1365 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Adnan Oktar'ın, 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 7'si çocuk 27 kişiye karşı cinsel istismarla suçlanan Oktar, örgüt yönetici olması nedeniyle diğer örgüt üyelerinin mağdurlara yönelik tüm cinsel eylemlerinden sorumlu tutuluyor. Örgüt yöneticisi konumundaki 8'i kadın 13 sanığın da 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor. Savcılık, Adnan Oktar organize suç örgütünün çok sayıda "cinsel saldırı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarının yanı sıra "tehdit", "şantaj", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "kişiyi hürriyetinden mahrum kılma, "kişinin eğitim hakkını engellenmesi", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanununa muhalefet", "siyasal ve askeri casusluğa teşebbüs", "FETÖ'ye yardım" gibi birçok suçtan cezalandırılmasını istiyor.