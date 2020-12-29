AK Partili Mehmet Birol Şahin iftirayı çürüttü! CHP’deki özel kalem saltanatını ifşa etti

Temsil ve ağırlama giderleri üzerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan iftira kampanyası da çöktü. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temsil ve ağırlama için 21 milyon 844 bin TL harcamış" iddiasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, CHP'li vekil tarafından paylaşılan rakamların uydurma olduğunu, sol medya tarafından servis edilen haberlerinin tamamının iftira olduğunu söyledi.

YALAN HABER NASIL SERVİS EDİLDİ?

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin temsil ve ağırlama giderleri için 21 milyon 844 bin 745 lira harcandığını ve söz konusu tutarların Sayıştay Raporları'nda yer aldığını iddia etmişti. Oda TV, Birgün gibi medya kuruluşları da CHP'li Aytekin'in iddiasını "Balıkesir'de kimler ağırlandı" başlığıyla haberleştirmişti.

AÇIKLANAN RAKAMLAR YALANDIR

Sayıştay'ı raporlarında iddia edilen bulgunun olmadığını ve açıklanan rakamların yalan olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, "Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılındaki temsil ve ağırlama giderleri 5 milyon 335 bin TL'dir. 2019 yılındaki ağırlama gideri ise 5 milyon 807 bin TL olmak üzere toplamda 11 milyon 142 bin TL'dir. Ensar Aytekin'in rakamları yalan ve iftira niteliğindedir. Ortada bilgiye gerçeğe ve iyi niyete dayalı olmayan tamamen yalana ve algı operasyonuna dönük bir durum söz konusudur." dedi.

RAPORDA YAZMIYOR

CHP'li vekilin uydurma rakamlar üzerinden algı operasyonu yürüttüğünü kaydeden Şahin, "Sayıştay Raporu'nda böyle bir bulgu yoktur. Bu iftira niteliğindeki açıklama bir milletvekiline yakışmaz." diye konuştu.

SAPLA SAMANI KARIŞTIRMIŞ

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'e adeta ders veren Mehmet Birol Şahin, şunları söyledi: "Temsil ağırlama gideri belediye başkanlık makamına tören temsil ağırlama giderleri yönergesi kapsamında tanınmış olan yetki dahilinde yapılan harcamalar ilişkindir. Tanıtım gideri ise kurumsal anlamda belediyenin faaliyetlerinin her türlü tanıtımı kapsamında yapılan harcamalara ilişkindir. Buna rağmen temsil ağırlama giderleri ile tanıtım giderlerini sapla samanı karıştırma misali aynı potada değerlendirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir."

YAPILAN CAHİLLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

CHP'li Ensar Aytekin'in tamamen iftira olan açıklamasını fırsat bilen medya kuruluşlarına da tepki gösteren Şahin, "Nasıl bir akıl tutulması ve vicdan kirlenmesi içindedirler? Özel kalem harcamasını belediye başkanının yemek, otel, hediye, çerez vs. ikramları harcamasıymış gibi algı yapmak büyük haksızlık, cahillik ve kötülüktür. 20 ilçede örgütlenmiş bir belediyenin personel büyüklüğü özel kalem gideri yıllık 5 milyondur. Ensar Aytekin madem Balıkesir Büyükşehir Özel kalem harcamasıyla ilgileniyor CHP'li ilçe belediyelerine bir baksın" dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN ÇOK BÜTÇELERİ VAR

Balıkesir'de bulunan CHP'li ilçe belediyelerin özel kalem bütçelerini hatırlatan Şahin, şunları paylaştı: "Edremit Belediyesi'nin 6 milyon 510 bin TL olan özel kalem bütçesi, 2020'de 8 milyon 437 bin TL'ye çıkmıştır. 2019'da özel kaleme 6 milyon 775 bin TL ayıran Bandırma Belediyesi, bir sonraki yıl bütçesini 7 milyon 35 bin TL'ye artırmıştır. Büyükşehir Belediyesinin ise 6 milyon TL olan özel kalem bütçesi 2020'de yine aynı tutar olarak belirlenmiştir."

BÜTÇEYE ORANLARI BİLE KATBEKAT FAZLA

İlgili belediyelerin 2021 tahmini toplam bütçesi ile özel kalem bütçesi oranlarını açıklayan AK Partili Birol Şahin, "1 milyar 350 milyon bütçesi bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem bütçesi 10 milyondur. Bütçeye oranı ise yüzde 0.7'dir. 169 milyon 970 bin TL toplam bütçeye sahip Bandırma'nın 10 milyon 995 bin TL özel kalem bütçesi bulunuyor. Yani oran yüzde 6.4'tür. 269 milyon 693 bin TL bütçesi bulunan Edremit Belediyesi, özel kalem bütçesine 7 milyon 305 bin TL ayırmıştır. Bütçeye oranı da yüzde 2.7'dir." açıklamasını yaptı.