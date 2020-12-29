Barış Pınarı’na sızma önlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde, PKK/ PYD'li teröristlerin bir saldırı girişimi daha komandolar tarafından önlendi. Mushayrifah bölgesindeki askeri üs alanına kalabalık PKK/YPG'li teröristlerin saldırı hazırlığı yaptığı yönünde istihbari bilgiler alındı. Bunun üzerine bölgede güvenlik en üst seviye çıkarılırken, keşif ve gözetleme çalışmaları artırıldı. İHA ile yapılan keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, kalabalık PKK'lı terörist grubun ağır silahlarla bölgeye sızmaya çalıştıkları belirlendi. Yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon yapıldı. Operasyonda, komandolar önce bölgeye top atışı gerçekleştirdi. Ardından etkili mesafesi 40 kilometreye kadar olan yerli üretim Fırtına obüsleri ile nokta atışları yapıldı. Akabinde bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Yapılan operasyonun ardından 20 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.