‘Bu topraklara ait ne varsa hepsini kucaklıyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılış programına katıldı. Müzenin Ankara'nın sembol eserlerinden biri olduğunu kaydeden Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle:Bir dönem tarihimize, sanatımıza, kadim değerlerimize sahip çıkmak konusunda yaşanan ihmalkârlık müzelerimize de yansımıştır. Tarihimize ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkûm etmiştir. Çok daha vahimi, bir dönem müzecilik Ayasofya Camii'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür.Bir taraftan geçmişin yanlışlarını düzeltirken, diğer taraftan geleceğe damga vuracak uzun vadeli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle gençlerimizin tarihini bilen, kültürüne vakıf, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösteriyoruz.İnsanımızın arasında ayrım yapmadığımız gibi sanatçılarımız, sanat dallarımız arasında da asla ayrımcılık yapmıyoruz. İmtiyazlarını kaybedenler bizi sürekli eleştirse de bu topraklara ait ne varsa Türkiye'nin bir zenginliği olarak hepsini kucaklamaya çalışıyoruz.Türkiye genelinde 156 müzemizi yenilerken, ayrıca ülkemize uluslararası standartlarda 52 yeni müze kazandırdık. Göreve geldiğimizde 42 olan kültür merkezi sayımız bugün 116'ya çıktı.