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heyetinden 'a cezaevinde ziyaret

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, terör suçlamalarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı 'ı cezaevinde ziyaret etti.

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:01 ABONE OL
CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyaret

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinde görüştü.

Hakverdi ve Kılıç, yaptıkları açıklamada, Demirtaş'ın; cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyaret
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