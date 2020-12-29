CHP’de tecavüz isyanı

CHP yönetimine kazan kaldıran 9 Eylül Birliği Platformu, partililerin karıştığı taciz ve tecavüz olaylarına, "Gerçeklerle yüzleşin, suça karışanları partiden gönderin" diyerek tepki gösterdi. Erhan Bozan, Engin Özkan, Hilmi Yarayıcı, Kadir Öğüt, Çetin Soysal ve Margarit Dikmen gibi isimlerin yer aldığı platformdan yapılan "İtiraz ediyoruz, benzemeyeceğiz!" başlıklı bildiride şu ifadeler yer aldı:Partimizin kurullarında görev yapan il başkanları, yöneticiler, milletvekilleri, diğer kurullarda görevlerde bulunan herkesi samimiyete ve gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyoruz.'Yanlış yapan bizimdir, ses çıkarmayalım' anlayışını bir kenara bırakarak; 'mış' gibi yapmadan, doğrudan vazgeçmeden, toplumun ve partimizin değer yargılarına ters düşen kim olursa olsun gereğinin ivedilikle yapılmasını arzu ediyoruz.Suçu işleyen veya toplumun değer yargılarına ters davranan kişilerin ister milletvekili, ister il yöneticisi veya sadece parti üyesi dahi olması gereğinin yapılmasını engellememelidir.