Emine Erdoğan’dan Aylin Sözeri cinayetine sert tepki! “Kalbimizde yeni yaralar açıyor”

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya tepkiler çığ gibi büyürken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:





"Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz.

Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."