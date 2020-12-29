Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’dan Aylin Sözeri cinayetine sert tepki! “Kalbimizde yeni yaralar açıyor”

Emine Erdoğan’dan cinayetine ! “Kalbimizde yeni yaralar açıyor”

Cumhurbaşkanı ’ın eşi Emine Erdoğan, vahşice katledilen akademisyen cinayetine gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, “Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor” dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 29.12.2020 21:47 Son Güncelleme: 29.12.2020 21:54 ABONE OL
Emine Erdoğan’dan Aylin Sözeri cinayetine sert tepki! “Kalbimizde yeni yaralar açıyor”

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya tepkiler çığ gibi büyürken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:



"Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz.
Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

Son dakika haberler: Aylin Sözer Çapan cinayetinde şoke eden detaylar!

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan’dan Aylin Sözeri cinayetine sert tepki! “Kalbimizde yeni yaralar açıyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA