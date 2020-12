İklim krizine karşı küresel seferberlik şart

Turkuvaz Medya Grubu ve gruba ait yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde, "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç" ana temasıyla düzenlenen Küresel Umut Festivali dün de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevrim içi olarak yapılan "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı"na video mesaj gönderdi. Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:Bugün, dünyanın en önemli gündemi iklim krizidir. Bu konuda alarm zili durmadan çalıyor. Aldığımız nefesten gıda zincirine kadar birçok alanı da etkiliyor. Daha düne kadar, plastik kirliliğini önlemeye çalışıyorduk. Beklenmedik bir şekilde hayatımıza giren pandemi, kirliliğe yeni bir boyut kattı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, maskelerin yüzde 75'i çöp sahalarına ve yeryüzü sularına karışacak. Ne acı. Dolayısıyla, sadece var olan sorunlara çözüm aramak artık yetmiyor. Muhtemel krizlere karşı da hazırlıklı olmalıyız.Tüm bilim insanları, kritik bir eşikte durduğumuzu söylüyorlar. Ya şimdi harekete geçeceğiz ya da geri dönüşü olmayan karanlık bir gelecek, çocuklarımızın gerçeği olacak. Değişimden yana adım atmazsak, gelecekte, açlık, kuraklık ve göçler dünyanın kaderi olacak. Attığımız her yanlış adım, gelecek nesillerin felaketi olabilir. O nedenle, yediden yetmişe, çevreyle ilgili konuları son derece ciddiye almalıyız. Adeta küresel seferberlik şuuruyla hareket etmeliyiz.Doğa dostu üretim sistemlerine geçmenin tam vaktindeyiz. Dünyanın her yerinde artan bir doğa bilinci görüyoruz. Çevre dostu işler yapan firmaların hikâyesinin tanıtılması son derece önemli. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu sürece aktif biçimde dahil etmemiz gerekiyor. Lütfen onlara, attıkları her adımda zararsızlık ilkesini gözetmelerini, erken yaşlarda öğretelim. Bu bilgiyi sadece kitaplardan öğrenmesinler. Aranızda çok sayıda iş insanı var. Onlara, staj dönemlerinde yeşil ekonominin ne olduğunu anlatın. Gençleri bu seferberliğin aktörü yapın. Doğa dostu iş fikirleriyle erken yaşlarda tanışsınlar. Gençlerin çevre duyarlılıkları, ödev olarak hazırladıkları bilim projeleri ile sınırlı kalmasın. Bu projelerin, sadece okul için olmadığını, iş hayatında karşılığı olduğunu görsünler.Pandemi dönemi, bize birçok şeyi yeniden düşünme, değerlendirme imkânı verdi. Tabiatla ilişkilerimizi gözden geçirmek de bunlardan birisi. Bu zor dönemin, bize şifa ile birlikte yeni farkındalıklar getirmesini diliyorum.Kadınların iş dunyasında daha fazla yer almaları, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara hız veren Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret edip projelerini tanıttı.Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness Dergisi öncülüğünde düzenlenen Küresel Umut Festivali ile Birleşmiş Milletler'in 17 maddeden oluşan sürdürülebilir kalkınma amaçlarının desteklenmesi, farkındalığı artırmak ve örnek teşkil edecek iyi uygulamalara dikkat çekmek amaçlanıyor. Bu çerçevede oluşturulan Küresel Umut Platformu, bugünden itibaren başlayacak çalışmalarla 2021 yılı boyunca webinarlar düzenleyecek ve sürdürülebilirlik odaklı bir video platformu oluşturacak. 1 milyon kişiye ulaşması hedeflenen proje kapsamında, ulaşılan her kişi için bir ağaç dikilerek "Küresel Umut Ormanı" oluşturulacak. Gelenekselleşmesi planlanan festivalin etkinlik serisi, eylül ayında gerçekleştirilecek Küresel Umut Festivali ve Küresel Umut Ödülleri ile tamamlanacak.