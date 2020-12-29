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İkna edilen 2 terörist teslim oldu

, ikna çalışmaları neticesinde 'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 22:07 Son Güncelleme: 29.12.2020 22:08 ABONE OL
İkna edilen 2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Böylelikle; 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi" ifadesine yer verildi.

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İkna edilen 2 terörist teslim oldu
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