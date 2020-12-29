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İkna edilerek teslim olan terörist sayısı 243'e ulaştı

, ikna çalışmaları sonucu 'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/ terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243’e yükseldi" ifadelerine yer verildi.

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 21:56 ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

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Açıklamada, "2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

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İkna edilerek teslim olan terörist sayısı 243'e ulaştı
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