İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon! 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı ve gençlik yapılanmasına sansasyonel eylemler gerçekleştirmeleri için talimatlar verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.