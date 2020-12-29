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’de terör propagandası operasyonu: 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1'i kadın 7 kişinin kimliğini belirledi. 7 ilçede düzenlenen operasyonla 6 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin Covid-19 karantinasında olması nedeniyle işlem yapılamadı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 29.12.2020 13:20 ABONE OL
İzmir’de terör propagandası operasyonu: 6 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar yaptı. Sosyal medya üzerinden terör örgütlerine yönelik suç içerikli ve övücü nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlarda bulunan 1'i kadın 7 kişinin kimliği belirlendi. D.G., M.S., M.Ç., R.C., K.G., S.S., ve S.A. isimli şahısların Bayraklı, Çiğli, Foça, Karaburun, Kınık ve Torbalı ilçelerindeki adreslerine operasyon düzendi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin Covid-19 karantinasında olması nedeniyle işlem yapılamadı.

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İzmir’de terör propagandası operasyonu: 6 gözaltı
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