Kurumsal açıklama İmamoğlu’nu ve Ongun’u yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden İBB'de çalışanların maaşlarını asgari ücret olarak 3 bin 100 TL olacağını açıkladı. Ancak İBB'deki en düşük ücretin 4 bin TL olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine İBB Başkan Danışmanı ve Murat Ongun da algı çalışmasının ortaya çıkmasının ardından, "Bugün itibariyle İBB iştirakleri bünyesinde çalışan 17 bin 894 çalışanımızın net ücreti 3 bin 100 TL'den azdı. Artık değil. Personelimize yapılan bu iyileştirmeden rahatsız olunmasını anlamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.





Ongun'un bu açıklamasının ardından bir önceki dönem İBB Başkanı olan Mevlüt Uysal'ın 20 Ekim 2018'da katılımı ile yapılan 2 yıllık sözleşmede İBB ve iştirakleri İETT, İSBAK, İSTON, İSPARK, İSFALT, KÜLTÜR AŞ'de net ortalama ücret 5 bin 218, 24 TL'ye yükseltildi. Böylece yardımlar hariç İBB, İETT, İSBAK, İSTON, İSPARK, İSFALT, KÜLTÜR AŞ, HALK EKMEK AŞ, ve HAMİDİYE AŞ'de çalışan bir işçinin 10 bin 20,71 TL olan aylık maliyeti, 11 bin 718,22 TL oldu.





YÜZDE 13 ZAM YAPILDI



2020 yılında ise 17 Aralık'taki İBB meclisinde sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığı sebebiyle yargıya taşınan İBB ve İETT'de işçi statüsündeki çalışanların maaş zamları görüşüldü. İBB'de ve iştiraklerde görev yapan işçi statülü personelin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla toplu sözleşme yapılana kadar ücretlerde 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl için yüzde 13 zam ikinci yıl ise işçilerin 28 Şubat 2021 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine 1 Mart 2021'den geçerli olmak üzere TÜFE oranında artış yapılması istendi. Zabıta ve itfaiye personeline fazla mesai ücretinin en üst tutardan verilmesi karara bağlandı. Öte yandan elde edilen bilgiye göre de İBB iştiraklerinden en düşük ücret İSPER ve Boğaziçi Yönetim A.Ş'de olduğı ve buralarda da Temmuz 2020'de yapılan düzeltme ile sosyal yardımlar haricinde en düşük net maaşın 4 bin 500 TL olduğu ifade edildi.

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